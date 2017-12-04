Ердоган звинуватив США в спробі покарати Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США хочуть покарати і дискредитувати Туреччину, оскільки вона не підкоряється нав’язаним їй ззовні сценаріями, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Вони (США — ред.) Намагаються покарати, засудити і дискредитувати нас, тому що ми не слідуємо їх сценаріями, які очевидні і реалізуються за допомогою співавторів в нашій країні. Вони роблять це з FETÖ (організацією опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена — ред. ). Але вони повинні знати, що не зможуть обдурити нас”, — заявив Р.Ердоган.
Також він звинуватив Вашингтон у підтримці забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.
“Частиною цього сценарію є суди проти громадян Туреччини в США ... Цей потік нападок, брехні і наклепу на нашу адресу — частина єдиного сценарію, спрямованого на те, щоб поставити країну на коліна і внести розкол в наше суспільство. Всі ці спроби закінчаться провалом”, — додав він.
Як повідомляв УНН, Ердогана запідозрили в допомозі Ірану для обходу санкцій.