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Ердоган звинуватив США в спробі покарати Туреччину

Ердоган звинуватив США в спробі покарати Туреччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що США хочуть покарати і дискредитувати Туреччину, оскільки вона не підкоряється нав’язаним їй ззовні сценаріями, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

“Вони (США — ред.) Намагаються покарати, засудити і дискредитувати нас, тому що ми не слідуємо їх сценаріями, які очевидні і реалізуються за допомогою співавторів в нашій країні. Вони роблять це з FETÖ (організацією опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена — ред. ). Але вони повинні знати, що не зможуть обдурити нас”, — заявив Р.Ердоган.

Також він звинуватив Вашингтон у підтримці забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

“Частиною цього сценарію є суди проти громадян Туреччини в США ... Цей потік нападок, брехні і наклепу на нашу адресу — частина єдиного сценарію, спрямованого на те, щоб поставити країну на коліна і внести розкол в наше суспільство. Всі ці спроби закінчаться провалом”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Ердогана запідозрили в допомозі Ірану для обходу санкцій.

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