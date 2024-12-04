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Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным по ситуации в Сирии

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным по ситуации в Сирии

Киев  •  УНН

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Президент Турции провел телефонный разговор с Путиным по ситуации в Сирии и региональным вопросам. Эрдоган подчеркнул важность дипломатического разрешения конфликта и защиты гражданского населения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с диктатором рф владимиром путиным обсудил нынешнюю ситуацию в Сирии. Он заявил, что Анкара, поддерживая территориальную целостность Сирии, стремится к"справедливому и долгосрочному урегулированию". Об этом сообщает Управление по коммуникациям турецкого президента, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что телефонный звонок касался "турецко-российских отношений, последних событий в Сирии, а также глобальных и региональных вопросов".

Турецкий лидер заявил, что Анкара работает над "справедливым и долгосрочным решением проблемы в Сирии".

Кроме того, добавил Эрдоган, Турция также продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии.

Президент Турции отметил важность создания "свободного пространства для дипломатии в регионе", и отметил, что"сирийский режим должен участвовать в процессе политического решения проблемы".

Отмечая, что избегание вреда гражданскому населению является важнейшим вопросом в контексте последних событий в Сирии, президент Эрдоган сказал, что Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности,

- рассказали в офисе турецкого лидера.

По словам Эрдогана, Турция делает" все возможное, чтобы восстановить спокойствие " в Сирии.

Турецкий президент добавил, что его страна продолжит сохранять решительную позицию в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара называет террористической организацией, и ее представителями.

Напомним

29 ноября сирийские повстанцы ворвались в Алеппо, взорвав два заминированных автомобиля на западной окраине. В результате боев погибли по меньшей мере 4 человека, повстанцы захватили более 50 сел и продвигаются к стратегическим объектам.

30 ноября впервые с 2016 года российские самолеты нанесли удар по второму крупнейшему городу Сирии - Алеппо.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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