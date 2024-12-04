Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным по ситуации в Сирии
Киев • УНН
Президент Турции провел телефонный разговор с Путиным по ситуации в Сирии и региональным вопросам. Эрдоган подчеркнул важность дипломатического разрешения конфликта и защиты гражданского населения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с диктатором рф владимиром путиным обсудил нынешнюю ситуацию в Сирии. Он заявил, что Анкара, поддерживая территориальную целостность Сирии, стремится к"справедливому и долгосрочному урегулированию". Об этом сообщает Управление по коммуникациям турецкого президента, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что телефонный звонок касался "турецко-российских отношений, последних событий в Сирии, а также глобальных и региональных вопросов".
Турецкий лидер заявил, что Анкара работает над "справедливым и долгосрочным решением проблемы в Сирии".
Кроме того, добавил Эрдоган, Турция также продолжает поддерживать территориальную целостность Сирии.
Президент Турции отметил важность создания "свободного пространства для дипломатии в регионе", и отметил, что"сирийский режим должен участвовать в процессе политического решения проблемы".
Отмечая, что избегание вреда гражданскому населению является важнейшим вопросом в контексте последних событий в Сирии, президент Эрдоган сказал, что Сирия не должна стать источником еще большей нестабильности,
По словам Эрдогана, Турция делает" все возможное, чтобы восстановить спокойствие " в Сирии.
Турецкий президент добавил, что его страна продолжит сохранять решительную позицию в борьбе с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара называет террористической организацией, и ее представителями.
Напомним
29 ноября сирийские повстанцы ворвались в Алеппо, взорвав два заминированных автомобиля на западной окраине. В результате боев погибли по меньшей мере 4 человека, повстанцы захватили более 50 сел и продвигаются к стратегическим объектам.
30 ноября впервые с 2016 года российские самолеты нанесли удар по второму крупнейшему городу Сирии - Алеппо.