Эрдоган после саммита НАТО подарил высокопоставленным чиновникам ЕС пистолеты - Politico

Лидеры европейских стран, участвовавшие в саммите НАТО в Анкаре, получили в подарок на прощание гравированные пистолеты и боевые патроны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Эксклюзивное оружие — вместе с патронами и набором для чистки — в среду передавали президентке Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского совета Антониу Коште. Подарки им вручил хозяин саммита — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщили Politico два представителя ЕС.

Представитель Европейского совета добавил, что команда безопасности Кошты забрала оружие для проверки. "Мы будем соблюдать бельгийские процедуры, чтобы доставить его в Бельгию, а затем будем хранить в соответствии с требованиями безопасности, установленными Генеральным секретариатом Совета", - отметили там.

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Пресс-секретарь фон дер Ляйен заявил: "Президентка выразила благодарность президенту Эрдогану за этот жест. Пистолет будет безопасно транспортирован и будет храниться надлежащим образом. После вывода оружия из эксплуатации президентка намерена передать его в военный музей".

В то же время один из представителей ЕС отметил, что эти церемониальные пистолеты высшего класса, вероятно, не соответствуют строгим ограничениям по стоимости подарков и вряд ли останутся в личном пользовании получателей.

Другие европейские лидеры, в частности премьер-министр Великобритании, который покидает должность, Кир Стармер, и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, публично заявили, что оставят свои пистолеты в Турции для вывода их из эксплуатации перед тем, как оружие доставят домой.

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