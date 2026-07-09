Саммит НАТО в Анкаре стал победой Эрдогана благодаря участию Трампа - Reuters

Саммит НАТО в Анкаре стал победой для президента Турции Реджепа Эрдогана благодаря участию президента США Дональда Трампа. Последний пообещал отменить санкции, которые он сам ввел против Турции во время своего первого президентского срока шесть лет назад, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отношения стали еще теплее в ходе двухдневного саммита, завершившегося в среду. Трамп заявил, что готов продать Турции истребители F-35, хотя позже добавил, что еще окончательно не определился с этим вопросом. Он неоднократно выражал похвалу в адрес Эрдогана, с которым они обменивались улыбками, смехом и объятиями, общаясь через переводчиков - говорится в публикации.

Трамп, который давно заявляет, что союзники по НАТО не выполняют своих обязательств, сказал, что принял участие в саммите только потому, что его хозяином был Эрдоган. Это само по себе стало дипломатическим успехом и возможностью для Турции, которая стремится повысить свой авторитет в блоке, а также преодолеть давние проблемы в отношениях с Вашингтоном.

Анкара годами добивалась этих самолетов, даже несмотря на то, что не отказалась от приобретения российских ЗРК "С-400", которое в то время возмутило США и других союзников по НАТО и посеяло недоверие.

В то же время, обещание Трампа, вероятно, столкнется с сопротивлением в Конгрессе США, где законодательство запрещает Турции владеть "С-400" - это также создаст потенциальные проблемы для Анкары в Москве, которая имеет обязательства в отношении конечного пользователя в рамках соглашения о покупке.

Напомним

Президент Турции Реджеп Эрдоган настаивал на том, что президент США Дональд Трамп "положительно" относится к продаже истребителей F-35 Турции.