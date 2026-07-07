Эрдоган помогает США в переговорах по Украине и Ирану – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помогает Вашингтону в вопросах урегулирования войны в Украине и ситуации вокруг Ирана. Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях саммита НАТО, передает УНН.

Трамп также выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить.

Я очень хорошо лажу с обеими сторонами, и мы урегулируем это. Президент Эрдоган помогает нам в этом, так же как он помогает и в вопросе Ирана – сказал Трамп.

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Напомним

Как писала The New York Times, ожидается, что президент США Дональд Трамп сообщит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что он готов возобновить программу, которая позволит стране покупать истребители-невидимки F-35 американского производства, что отменит запрет, который сам Трамп ввел семь лет назад из соображений национальной безопасности.