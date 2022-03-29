Епифаний: перейти в ПЦУ готовы около 100 общин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украине за последнее время более 50 общин перешли в ПЦУ, около 100 общин определились и находятся в процессе перехода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в эфире телемарафона.
Цитата
"Постепенно украинцы, которые находились в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на Западе, но и в Центре, на Востоке и на Юге", - сказал Епифаний.
Детали
Также он подчеркнул, что каждый день ПЦУ сообщают о том, что какая-то община приняла решение о переходе к ПЦУ.
"Согласно законодательству, каждая община имеет право изменить свою юрисдикцию. Поэтому я призываю в дальнейшем общины Московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви", - добавил митрополит.
Напомним
В Киевской области из-за вражеского обстрела возник пожар на территории церкви.