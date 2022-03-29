Епифаний: перейти в ПЦУ готовы около 100 общин

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"Постепенно украинцы, которые находились в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на Западе, но и в Центре, на Востоке и на Юге", - сказал Епифаний.

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Также он подчеркнул, что каждый день ПЦУ сообщают о том, что какая-то община приняла решение о переходе к ПЦУ.

"Согласно законодательству, каждая община имеет право изменить свою юрисдикцию. Поэтому я призываю в дальнейшем общины Московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви", - добавил митрополит.

Напомним

В Киевской области из-за вражеского обстрела возник пожар на территории церкви.