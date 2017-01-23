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Эпидпорог остается превышенным в некоторых областях Украины

Эпидпорог остается превышенным в некоторых областях Украины

Киев • УНН

 • 10059 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ остается превышенным в четырех областях Украины - Закарпатской, Днепропетровской, частично в Ровенской и Кировоградской. Также тимчастово приостановлен учебный процесс в отдельных районах и городах, сообщает УНН.

Во Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях эпидпорог не превышен, карантин в школах этих областей не вводился, кроме Одесской области.

Так, увеличение количества заболевших ОРВИ зафиксировали на Закарпатье. По сравнению с прошлой неделей, третья календарная неделя 2017 года ознаменовалась в области увеличением на 8% количества заболевших ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-центре Закарпатского областного центра здоровья. В целом, эпидемиологический порог по области превышен на 15%, заболеваемость составляет 416,5 на 100 тыс. населения. По состоянию на 20 января 2017 года с целью предупреждения интенсивного распространения респираторных инфекций приостановлен учебно-образовательный процесс в 55 учебных заведениях Перечинского и Великоберезнянского районов Закарпатья.

В Днепропетровской области эпидпорог превышен на 12%. За последнюю неделю заболели 15 тыс. человек, 57% из них - дети. Это на тысячу больных меньше, чем в предыдущие 7 дней. Больше всего больных в Кривом Роге и Царичанском районе.

В Ровенской области на прошлой неделе на 3% увеличилось  количество больных гриппом и ОРВИ. Как сообщили в Ровенском областном лабораторном центре, за этот период заболело 7094 человека, среди которых - 4407 детей (62,1%). За неделю госпитализировано 236 больных, из них - 175 детей. Больше количество больных в северных районах Ровенской области - Володимирецком, Дубровицком, Заречненском, Рокитновском и Березнивском. А в Сарненском районе зафиксировано превышение порогового уровня на 46%. Сегодня противоэпидемическая комиссия рассмотрит решение о введении карантина в школах района.

В Кировоградской области эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ относительно спокойная. Показатель заболеваемости не превысил значение эпидпорога и находится на уровне: минус 25,6% до эпидпорога. Зарегистрировано значительное снижение заболеваемости в городах Александрии, Кропивницком, Светловодске, Знаменке и в других районах.

Вместе с тем на 10-ти админтерритория Кировоградской области уровень заболеваемости продолжает превышать значения эпидпорога соответствующих территорий. За прошедшую неделю в области госпитализировано 342 больных, из них 74% дети и подростки до 17 лет. Летальных исходов не зарегистрировано. В вирусологической лаборатории областного лабораторного центра на прошлой неделе проведено 13 исследований образцов материала от больных ОРВИ, лабораторно подтверждено 2 вируса гриппа А (H3N2), карантинные меры не введены, сообщили в Кировоградском областном лабораторном центре.

В Одесской области в течение третьей неделе января наблюдается понижение уровня заболеваемости на 9,3%, что ниже эпидемиологического порога. Больше всего болеют "гонконгским гриппом" дети. В феврале ожидается вторая волна заболеваемости гриппом, но уже  вирусом группы "В", что свидетельствует о том, что уровень заболеваемости снижается. На сегодня в связи с высоким отсутствием учеников (более 20%) в трех школах Одессы закрыты несколько классе на карантин. По Одесской области приостановлен учебный процесс в четырех школьных заведениях в Николаевском, Окнянском и Ширяевском районах.

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