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Епідпоріг залишається перевищеним у деяких областях України

Епідпоріг залишається перевищеним у деяких областях України

Київ • УНН

 • 10061 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Епідпоріг захворюваності на грип і ГРВІ залишається перевищеним у чотирьох областях України - Закарпатській, Дніпропетровській, частково у Рівненській і Кіровоградській. Також тимчастово призупинено навчальний процес в окремих районах і містах, повідомляє УНН.

У Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Дніпропетровській областях епідпоріг не перевищений, карантин у школах цих областей не вводився, окрім Одещини.

Так, збільшення кількості захворілих на ГРВІ зафіксували на Закарпатті. У порівнянні з минулим тижнем, третій календарний тиждень 2017 року ознаменувався в області збільшенням на 8% кількості захворілих на ГРВІ. Про це повідомили у прес-центрі Закарпатського обласного центру здоров′я. У цілому, епідеміологічний поріг по області перевищений на 15%, захворюваність становить 416,5 на 100 тис. населення. Станом на 20 січня 2017 року з метою попередження інтенсивного поширення респіраторних інфекцій призупинено навчально-освітній процес у 55 навчальних закладах Перечинського та Великоберезнянського районів Закарпаття.

На Дніпропетровщині епідпоріг перевищено на 12 %. За останній тиждень захворіли 15 тис. людей, 57% з них — діти. Це на тисячу хворих менше, ніж в попередні 7 днів. Найбільше хворих в Кривому Розі і Царичанському районі.

На Рівненщині минулого тижня на 3% збільшилась в області кількість хворих на грип і ГРВІ. Як повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі, за цей період захворіло 7094 особи, серед яких — 4407 дітей (62,1%). За тиждень госпіталізовано 236 хворих, з них — 175 дітей. Найбільше кількість хворих у північних районах Рівненщини — Володимирецькому, Дубровицькому, Зарічненському, Рокитнівському та Березнівському. А в Сарненському районі зафіксовано перевищення порогового рівня на 46%. Сьогодні протиепідемічна комісія розгляне рішення про введення карантину в школах району.

На Кіровоградщині епідемічна ситуація з грипу та ГРВІ відносно спокійна. Показник захворюваності не перевищив значення епідпорогу та знаходиться на рівні: мінус 25,6 % до епідпорогу. Зареєстровано значне зниження захворюваності в містах Олександрії, Кропивницькому, Світловодську, Знам’янці та в інших районах.

Разом з тим на 10-ти адмінтериторіях Кіровоградської області рівень захворюваності продовжує перевищувати значення епідпорогів відповідних територій. За минулий тиждень в області госпіталізовано 342 хворих, з них 74% діти та підлітки до 17 років. Летальних випадків не зареєстровано. У вірусологічній лабораторії обласного лабораторного центру на минулому тижні проведено 13 досліджень зразків матеріалу від хворих на ГРІ, лабораторно підтверджено 2 віруси грипу А (H3N2), карантинні заходи не запроваджено, повідомили у Кіровоградському обласному лабораторному центрі.

В Одеській області протягом третього тижня січня спостерігається пониження рівня захворюваності на 9,3%, що нижче епідеміологічного порогу. Найбільше хворіють “гонконгським грипом” діти. В лютому очікується друга хвиля захворюваності на грип, але вже і вірусом групи “В”, що свідчить про те, що рівень захворюваності знижується. Станом на сьогодні у зв’язку з високою відсутністю учнів (більше 20%) у трьох школах Одеси закриті декілька класі на карантин. По Одеській області призупинено навчальний процес в чотирьох шкільних закладах у Миколаївському, Окнянському та Ширяївському районах.

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