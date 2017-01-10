Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 20-ти админтерриториях Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. На 20-ти административных территориях Кировоградской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом во время совещания в ОГА сообщил начальник департамента здравоохранения облгосадминистрации Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.
"Мы предполагаем снижение показателей заболеваемости с приходом морозов", - отметил чиновник.
По его словам, показатели заболеваемости остались на уровне прошлой недели, эпидпорог превышен примерно на 32 процента.
В течение последней недели от гриппа вакцинировались дополнительно 180 человек. В больницах введены карантинные мероприятия. На территориях, где превышен эпидпорог рекомендуется воздержаться от мероприятий, предусматривающих массовые скопления людей и посещения детьми коллективов в частности школьных.
Летальных исходов не было.