Эпидпорог заболеваемости гриппом превышен на 20-ти админтерриториях Кировоградской области

"Мы предполагаем снижение показателей заболеваемости с приходом морозов", - отметил чиновник.

По его словам, показатели заболеваемости остались на уровне прошлой недели, эпидпорог превышен примерно на 32 процента.

В течение последней недели от гриппа вакцинировались дополнительно 180 человек. В больницах введены карантинные мероприятия. На территориях, где превышен эпидпорог рекомендуется воздержаться от мероприятий, предусматривающих массовые скопления людей и посещения детьми коллективов в частности школьных.

Летальных исходов не было.