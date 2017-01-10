Епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 20-ти адмінтериторіях Кіровоградщини

"Ми передбачаємо зниження показників захворюваності з приходом морозів", - зазначив чиновник.

За його словами, показники захворюваності залишились на рівні минулого тижня, епідпоріг перевищено приблизно на 32 відсотки.

Протягом останнього тижня від грипу вакцинувалися додатково 180 осіб. В лікарнях введено карантинні заходи. На територіях, де перевищено епідпоріг, рекомендовано утриматись від заходів, що передбачають масові скупчення людей та відвідування дітьми колективів зокрема шкільних.

Летальних випадків не було.