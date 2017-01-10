Епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 20-ти адмінтериторіях Кіровоградщини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 січня. УНН. На 20-ти адміністративних територіях Кіровоградської області перевищено епідпоріг захворюваності на ГРВІ та грип. Про це під час наради в ОДА поінформував начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.
"Ми передбачаємо зниження показників захворюваності з приходом морозів", - зазначив чиновник.
За його словами, показники захворюваності залишились на рівні минулого тижня, епідпоріг перевищено приблизно на 32 відсотки.
Протягом останнього тижня від грипу вакцинувалися додатково 180 осіб. В лікарнях введено карантинні заходи. На територіях, де перевищено епідпоріг, рекомендовано утриматись від заходів, що передбачають масові скупчення людей та відвідування дітьми колективів зокрема шкільних.
Летальних випадків не було.