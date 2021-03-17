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Эпидемиолог считает, что страхи украинцев к вакцинам преувеличены и политизированы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Исторически так сложилось, что украинцы не доверяют вакцинам, неважно от кори это или Covid-19 - все это результат разжигания кампаний, а в части "антиковида" еще и политика. Об этом в комментарии УНН рассказала врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Детали

Так она объясняет и тот факт, что на фоне рекордов по смертности от Covid-19 в Украине наблюдается низкая прививочная активность.

"Я не знаю, почему у нас не хотят вакцинироваться. Это очень печальная ситуация. Я по своим сотрудникам вижу, что отсутствует какое-то понимание, инстинкт самосохранения. Люди боятся этой вакцины, все перестраховываются, хотят подождать. Мне кажется, любая вакцина, которую нам не привези, вызовет такой результат. У нас с годами сформирована антивакцинальная кампания и это дает такие отрицательные результаты. Когда мы говорили о кори, краснухе, дифтерии - та же была ситуация. Люди просто не хотят вакцинироваться, боятся, ленятся, я не знаю. А ситуация действительно ухудшается не только по смертности, мы видим, что очень много больных", - отметила Сояк.

Ситуацию усугубляет политическое давление на власть, все решения подвергаются критике, в том числе по вакцинации, продолжила она.

"Людям сложно оценивать самостоятельно качество вакцин, потому что у них нет инструментов это сделать. Даже я и другие специалисты не могут судить об этом. Мы имеем факты, говорящие о том, что вакцина легальная, допущена на рынок мировой и ее можно использовать" , - добавила эпидемиолог.

Вакцинация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Вчера в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency) заявили, что польза вакцины от коронавируса, разработанная AstraZeneca, пока перевешивает возможные риски возникновения побочных эффектов, сам же вывод относительно вакцины регулятор ЕС готов будет предоставить в четверг, 18 марта.

Вакцинация в Украине

В Украине за 20 дней со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививку от COVID-19 получили уже почти 72 тысячи человек, одному человеку уже вкололи две дозы вакцины. Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, прививали 9,8 тысячи человек.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украине прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield). Прививку Covishield он сделал себе и родителям.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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