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Епідеміолог вважає, що страхи українців до вакцин перебільшені і заполітизовані

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Історично так склалося, що українці не довіряють вакцинам, неважливо від кору це або Covid-19 - все це результат розпалювання кампаній, а в частині "антиковіда" ще й політика. Про це в коментарі УНН розповіла лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

Деталі

Так вона пояснює і той факт, що на тлі рекордів по смертності від Covid-19 в Україні спостерігається низька вакцинальна активність.

"Я не знаю, чому у нас не хочуть вакцинуватися. Це дуже сумна ситуація. Я за своїми співробітниками бачу, що відсутнє якесь розуміння, інстинкт самозбереження. Люди бояться цієї вакцини, всі перестраховуються, хочуть почекати. Мені здається, будь-яка вакцина, яку нам не привези, викличе такий результат. У нас з роками сформована антивакцинальна кампанія і це дає такі негативні результати. Коли ми говорили про кір, краснуху, дифтерію - та ж була ситуація. Люди просто не хочуть вакцинуватися, бояться, лінуються, я не знаю. А ситуація дійсно погіршується не тільки по смертності, ми бачимо, що дуже багато хворих", - зазначила Сояк.

Ситуацію посилює політичний тиск на владу, всі рішення піддаються критиці, в тому числі з вакцинації, продовжила вона.

"Людям складно оцінювати самостійно якість вакцин, тому що у них немає інструментів це зробити. Навіть я та інші фахівці не можуть судити про це. Ми маємо факти, які говорять про те, що вакцина легальна, допущена на ринок світовий і її можна використовувати", - додала епідеміолог.

Вакцинація в світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca. Вчора в Європейському агентстві лікарських засобів (European Medicines Agency) заявили, що користь вакцини від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, поки переважує можливі ризики виникнення побічних ефектів, сам же висновок щодо вакцини регулятор ЄС готовий буде надати в четвер, 18 березня.

Вакцинація в Україні

В Україні за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 72 тисячі людей, одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Найбільше щеплюються в Донецькій області, найменше - в Житомирській. За минулу добу, зокрема, щеплювали 9,8 тисячі осіб.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою в Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виготовлювача в індійському місті Пуне.

Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, в Україні прибуло саме цих 500 тис. Доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield). Щеплення Covishield він зробив собі і батькам

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