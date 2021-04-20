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Эпидемиолог рассказала, как узнать, выработались ли антитела после вакцины от COVID-19

Эпидемиолог рассказала, как узнать, выработались ли антитела после вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 44003 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Эпидемиолог Татьяна Чумаченко рассказала, как можно узнать, получил ли организм необходимую защиту после прививки от коронавируса и выработались ли необходимые антитела, сообщает УНН.

Цитата:

“Определять антитела нужно не лишь бы какие. Это должна быть тест-система, которая может определять антитела к спайк-антигену (S-антигену). А если просто пойти и определить антитела — то там могут быть нули, потому что не к тому антигену антитела прикрепляются, то есть, когда человек переболел — у него есть спектр разных антител, а когда человек вакцинирован, у него антитела есть только против шип- или S-антигена (это одно и то же). К другим компонентам этого вируса у них антител не может быть”, — объяснила эпидемиолог.

Детали

Поэтому, если человек хочет определить эффективность вакцины в его конкретном случае, то необходимо отправляться в лабораторию, чтобы сдать ИФА-тест на антитела.

“Нужно прийти в лабораторию, спросить, какая у них тест-система, к какому антигену можно определить антитела. Не просто к коронавирусу, а нужно конкретно знать, какой это антиген. Человеку нужно выбирать только ту тест-систему, которая может определить антитела к S-антигену — больше никакому другому, потому что во всех вакцинах именно этот антиген используется”, — рассказала Чумаченко.

 

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