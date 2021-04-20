Епідеміолог розповіла, як дізнатися, чи виробилися антитіла після вакцини від COVID-19

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“Визначати антитіла потрібно не які-небудь. Це повинна бути тест-система, яка може визначати антитіла до спайк-антигену (S-антигену). А якщо просто піти і визначити антитіла — то там можуть бути нулі, бо не до того антигену антитіла прикріплюються, тобто, коли людина перехворіла — у неї є спектр різних антитіл, а коли людина вакцинована, у неї антитіла є тільки проти шип- або S-антигену (це одне і те ж). До інших компонентів цього вірусу у них антитіл не може бути”, - пояснила епідеміолог.

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Тому, якщо людина хоче визначити ефективність вакцини в її конкретному випадку, то необхідно відправлятися в лабораторію, щоб здати ІФА-тест на антитіла.

“Потрібно прийти в лабораторію, запитати, яка у них тест-система, до якого антигену можна визначити антитіла. Не просто до коронавірусу, а потрібно конкретно знати, який це антиген. Людині потрібно вибирати тільки ту тест-систему, яка може визначити антитіла до S-антигену — більше жодного іншого, тому що у всіх вакцинах саме цей антиген використовується”, - розповіла Чумаченко.