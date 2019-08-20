Энергосистема Украины продолжает работу без пяти атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 198,75 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"19 августа атомными станциями произведено 198,75 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также указано, что 20 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков:
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- На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 79-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 88-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 12-е сутки среднего планового ремонта.
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- На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 97-е сутки капитального планового ремонта.
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- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 269-е сутки среднего планового ремонта.
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Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 820 МВт, РАЭС - 780 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 980 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, 18 августа генерация АЭС достигла 199,28 млн кВт-ч электроэнергии.