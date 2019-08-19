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Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

Енергосистема України працює без п'яти атомних блоків

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Станом на 19 серпня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, за попередню добу АЕС вироблено 199,28 млн млн кВт-г електроенергії. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"19 серпня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків", - вказали у компанії.

Зокрема:

  • На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 78-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 87-а доба середнього планового ремонту.
  • На енергоблоці №4 Рівненської АЕС 11-а доба середнього планово ремонту.
  • На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 96-а доба капітального планового ремонту.
  • На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 268-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 820 МВт, РАЕС – 800 МВт, ЮУАЕС – 1 675 МВт, ХАЕС – 985 МВт.

"Минулої доби, 18 серпня, станціями вироблено 199,28 млн кВт-г електроенергії", - додали у НАЕК.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, минулого тижня енергоблок №2 Запорізької АЕС підключили до мережі після ремонту.

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