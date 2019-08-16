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Енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до мережі

Енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до мережі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. 16 серпня 2019 року о 15 годині 05 хвилині енергоблок № 2 Запорізької АЕС підключено до мережі після проведення планового капітального ремонту, пише УНН з посиланням на пресслужбу ЗАЕС.

16 серпня 2019 року о 15 годині 05 хвилині енергоблок № 2 Запорізької АЕС підключено до мережі після проведення планового капітального ремонту. Ведеться набір потужності.

В даний момент на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 5 енергоблоків. Блоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.

“Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону”, — додали у пресслужбі ЗАЕС.

Ремонтні роботи на енергоблоці ЗАЕС № 2 тривали 157 діб.

Як зазначав раніше УНН, енергосистема України працювала без шести атомних блоків.

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