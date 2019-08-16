Энергоблок №2 Запорожской АЭС подключен к сети
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. 16 августа 2019 года в 15 часов 05 минут энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к сети после проведения планового капитального ремонта, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.
16 августа 2019 года в 15 часов 05 минут энергоблок № 2 Запорожской АЭС подключен к сети после проведения планового капитального ремонта. Ведется набор мощности.
В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 5 энергоблоков. Блоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.
“Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) — 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону”, — добавили в пресс-службе ЗАЭС.
Ремонтные работы на энергоблоке ЗАЭС № 2 продолжались 157 суток.
Как отмечал ранее УНН, энергосистема Украины работала без шести атомных блоков.