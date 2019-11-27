Энергосистема Украины продолжает работать без трех атомных блоков

"27 ноября на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков", - сообщили в НАЭК.

В частности:



На энергоблоке №1 Запорожской АЭС 63-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 196-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 368-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 990 МВт, РАЭС - 2870 МВт, ЮУАЭС - 2 045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.

"За прошедшие сутки, 26 ноября, станциями выработано 262,60 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в компании.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 25 ноября атомными станциями выработано 262,72 млн кВт-ч электроэнергии.