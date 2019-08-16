Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

"За прошедшие сутки, 15 августа, станциями произведено 176,32 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также указано, что 16 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:



На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 157-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 75-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 84-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта.



На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 93-е сутки капитального планового ремонта.



На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 265-е сутки среднего планового ремонта.



Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 800 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 14 августа АЭС было произведено 176,03 млн кВт-ч электроэнергии.