Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43284 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119190 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129878 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125264 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128140 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152869 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

Энергосистема Украины продолжает работать без шести атомных блоков

Киев  •  УНН

 • 13660 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. По состоянию на 16 августа в работе находятся 9 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 176,32 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"За прошедшие сутки, 15 августа, станциями произведено 176,32 млн кВт-ч электроэнергии", - указали в компании.

Также указано, что 16 августа на атомных станциях Украины в работе 9 из 15 энергоблоков:

  • На энергоблоке №2 Запорожской АЭС 157-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 75-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 84-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта.
  • На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 93-е сутки капитального планового ремонта.
  • На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 265-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 3 840 МВт, РАЭС - 800 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 14 августа АЭС было произведено 176,03 млн кВт-ч электроэнергии.

Украинские Национальные Новости

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