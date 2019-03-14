Энергосистема Украины работает без четырех атомных блоков

"На энергоблоке № 2 Запорожской АЭС 2-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 4 Запорожской АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 2 Ровенской АЭС 9-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке № 1 Хмельницкой АЭС 110-е сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" добавили, за минувшие сутки, 13 марта, станциями произведено 251,83 млн кВт-ч электроэнергии.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, 13 марта 2019 в 00:04 энергоблок № 2 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового капитального ремонта.



