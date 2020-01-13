Энергосистема Украины до сих пор работает без четырех атомных блоков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На сегодняшнее утро в работе находятся 11 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС выработано 253,31 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".
"12 января атомными станциями выработано 253,31 млн кВт-ч электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также указано, 13 января на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков:
-
- На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 25-е сутки капитального планового ремонта.
-
- На энергоблоке №6 Запорожской АЭС 22-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Ривненской АЭС 8-е сутки среднего планового ремонта.
-
- На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 415-е сутки среднего планового ремонта.
-
Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 060 МВт, РАЭС - 2410 МВт, ЮУАЭС - 3045 МВт, ХАЭС - 1 010 МВт.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Напомним, за предыдущие отчетные сутки, 9 января, атомными станциями было произведено 245,76 млн кВт-ч электроэнергии.