Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к сети
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Энергоблок № 4 Запорожской АЭС в 14 часов 08 минут подключили к сети. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.
"30 января 2017 года в 14 часов 08 минуте энергоблок № 4 Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности", - сказано в сообщении.
Сейчас на Запорожской АЭС в работе 6 энергоблоков.
Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.
Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.