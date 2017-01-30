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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к сети

Энергоблок №4 Запорожской АЭС подключен к сети

Киев • УНН

 • 6047 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Энергоблок № 4 Запорожской АЭС в 14 часов 08 минут подключили к сети. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Энергоатома.

"30 января 2017 года в 14 часов 08 минуте энергоблок № 4 Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности", - сказано в сообщении.

Сейчас на Запорожской АЭС в работе 6 энергоблоков.

Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков нет.

Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской АЭС.

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