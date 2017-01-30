Енергоблок №4 Запорізької АЕС підключили до мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Енергоблок № 4 Запорізької АЕС о 14 годині 08 хвилині підключили до мережі. Про це УНН повідомили в прес-службі Енергоатому.
“30 січня 2017 року о 14 годині 08 хвилині енергоблок № 4 Запорізької АЕС підключено до мережі. Ведеться набір потужності”, — сказано у повідомленні.
Наразі на Запорізькій АЕС в роботі 6 енергоблоків.
Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків немає.
Радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) — 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.