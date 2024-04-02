Энергоблок Хмельницкой АЭС после на ремонта вывели на максимальную мощность

На максимальной мощности заработал энергоблок Хмельницкой АЭС после восстановительного ремонта. Об этом во вторник повела пресс-служба Энергоатома, передает УНН.

Детали

Как отмечается, один из блоков Хмельницкой АЭС был отремонтирован и возвращен в работу на две недели раньше запланированного срока.

Как отметил отметил руководитель Энергоатома Петр Котин, вернуть блок к работе было "чрезвычайно важно, учитывая постоянные атаки рашистов на украинскую энергосистему".

Ранее УНН сообщал, что энергоблок Хмельницкой АЭС введен в сеть после ремонтных работ.

Как заявлял министр энергетики Герман Галущенко, строительство еще четырех блоков на Хмельницкой АЭС, два из которых - по современной американской технологии AP1000, начнется в 2024 году. В результате Хмельницкая АЭС станет мощнее Запорожской АЭС.