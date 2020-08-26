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Энергоатом скатился в убытки, но поднял зарплаты руководителям

Киев • УНН

 • 16811 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. НАЭК "Энергоатом" декларирует убытки на фоне роста зарплат управленческого сектора НАЭК, сообщает УНН.

Энергоатом скатился в убытки, но поднял зарплаты руководителям

Чистый убыток предприятия за первое полугодие 2020 составил 2,65 млрд грн. Тогда как аналогичный период 2019 компания завершила с 1,11 млрд грн чистой прибыли.

Неутешительной является ситуация с кредиторской задолженностью НАЭК. По данным СМИ, на сегодня она составляет 15 млрд грн, и постоянно растет.

Финансовые результаты предприятия также падают. За год - на 20%. Тогда как уровень зарплат управленческого сектора НАЭК за тот же период вырос в три раза. Об этом свидетельствуют данные Кабинета министров Украины, которые в своем Facebook обнародовала народный депутат Ольга Василевская.

Так, среди прочего, существенно вырос размер заработной платы президента НАЭК Петра Котина: за месяц - вдвое. В апреле этого года Котин получил 125,9 тыс. грн, тогда как в мае - 296 тыс. грн.

Украинские Национальные Новости

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