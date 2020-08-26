Энергоатом скатился в убытки, но поднял зарплаты руководителям
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. НАЭК "Энергоатом" декларирует убытки на фоне роста зарплат управленческого сектора НАЭК, сообщает УНН.
Чистый убыток предприятия за первое полугодие 2020 составил 2,65 млрд грн. Тогда как аналогичный период 2019 компания завершила с 1,11 млрд грн чистой прибыли.
Неутешительной является ситуация с кредиторской задолженностью НАЭК. По данным СМИ, на сегодня она составляет 15 млрд грн, и постоянно растет.
Финансовые результаты предприятия также падают. За год - на 20%. Тогда как уровень зарплат управленческого сектора НАЭК за тот же период вырос в три раза. Об этом свидетельствуют данные Кабинета министров Украины, которые в своем Facebook обнародовала народный депутат Ольга Василевская.
Так, среди прочего, существенно вырос размер заработной платы президента НАЭК Петра Котина: за месяц - вдвое. В апреле этого года Котин получил 125,9 тыс. грн, тогда как в мае - 296 тыс. грн.