Енергоатом скотився у збитки, але підняв зарплати керівникам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. НАЕК "Енергоатом" декларує збитки на тлі зростання зарплат управлінського сектору НАЕК, повідомляє УНН.
Чистий збиток підприємства за перше півріччя 2020 року склав 2,65 млрд грн. Тоді як аналогічний період 2019 року компанія завершила із 1,11 млрд грн чистого прибутку.
Невтішною є ситуація із кредиторською заборгованістю НАЕК. За даними ЗМІ, станом на сьогодні вона складає 15 млрд грн, і постійно зростає.
Фінансові результати підприємства також падають. За рік - на 20%. Тоді як рівень зарплат управлінського сектору НАЕК за той же період зріс у три рази. Про це свідчать дані Кабінету міністрів України, які у своєму Facebook оприлюднила народний депутат Ольга Василевська.
Так, серед іншого, суттєво зріс розмір заробітної плати президента НАЕК Петра Котіна: за місяць - вдвічі. У квітні цього року Котін отримав 125,9 тис. грн, тоді як у травні - 296 тис. грн.