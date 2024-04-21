Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

В Одесской области 14 тысяч семей снова со светом после непогоды. Об этом сообщили в телеграмм-канале компании ДТЭК, передает УНН.

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Отмечается, что сегодня в Одесской области весь день бушевала непогода. Из-за этого часть семей осталась без питания.

Энергетики ДТЭК весь день ликвидировали последствия и по состоянию на вечер все дома снова с электричеством

Сейчас энергетики прорабатывают единичные заявки.

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