Элизабет Бэнкс станет режиссером фильма "Кокаиновый медведь": по сюжету в фильме будет медведь и кокаин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Актриса и режиссер последней части "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс снимет фильм "Кокаиновый медведь", основанный на реальных событиях. Об этом сообщает Deadline, детали узнавайте в новостях УНН.
Детали
Элизабет Бэнкс, режиссер последней части "Ангелов Чарли" планирует снять фильм "Кокаиновый медведь" для американской кинокомпании Universal Pictures. В основу киноленты положены реальные события, произошедшие в 1985 году в Кентукки.
Тогда в США нашли мертвого медведя, у которого была передозировка кокаином. Он лежал среди 40 раскрытых пластиковых контейнеров со следами наркотика. Известно, что кокаин сбросили с самолета.
Сценаристом будущей киноленты будет Джимми Уорден. Телережиссер Фил Лорд и Крис Миллер станут продюсерами проекта.
Сейчас детали "Кокаинового медведя" не известны, но съемки планируют начать летом 2021 года.
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