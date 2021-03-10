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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 55753 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 76739 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110950 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146414 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196370 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193782 просмотра

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2 марта, 18:35 • 280235 просмотра

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Элизабет Бэнкс станет режиссером фильма "Кокаиновый медведь": по сюжету в фильме будет медведь и кокаин

Элизабет Бэнкс станет режиссером фильма "Кокаиновый медведь": по сюжету в фильме будет медведь и кокаин

Киев  •  УНН

 • 51117 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Актриса и режиссер последней части "Ангелов Чарли" Элизабет Бэнкс снимет фильм "Кокаиновый медведь", основанный на реальных событиях. Об этом сообщает Deadline, детали узнавайте в новостях УНН.

Детали

Элизабет Бэнкс, режиссер последней части "Ангелов Чарли" планирует снять фильм "Кокаиновый медведь" для американской кинокомпании Universal Pictures. В основу киноленты положены реальные события, произошедшие в 1985 году в Кентукки.

Тогда в США нашли мертвого медведя, у которого была передозировка кокаином. Он лежал среди 40 раскрытых пластиковых контейнеров со следами наркотика. Известно, что кокаин сбросили с самолета.

Сценаристом будущей киноленты будет Джимми Уорден. Телережиссер Фил Лорд и Крис Миллер станут продюсерами проекта.
Сейчас детали "Кокаинового медведя" не известны, но съемки планируют начать летом 2021 года.

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