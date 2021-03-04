Презентували офіційний трейлер українського фільму “Віктор_Робот”

Деталі

Події стрічки відбуваються в далекому майбутньому. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає. Дівчинка разом з помічником, – крихітним роботом Віктором, – вирушає на його пошуки. Так починаються захопливі пригоди двох друзів.

Режисер-постановник фільму – Анатолій Лавренішин. Героїв стрічки озвучили Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Марія Аглоткова. У трейлері звучить композиція «Обсерваторія» (музика Антона Байбакова, слова Марисі Нікітюк) у виконанні Антона Слєпакова («Вагоновожаті») в супроводі дитячого хору під керівництвом Альони Галай. До виконання інших саундтреків стрічки долучилися Dakh Daughters, Мар’яна Головко та Марко Галаневич («ДахаБраха»). Композитор стрічки – Антон Байбаков.

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Додатково

Картина режисера Анатолія Лавренішина – володарка Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю та найкраща анімаційна стрічка за версією Національної премії кінокритиків «Кіноколо» 2020 року.

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