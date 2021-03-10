Елізабет Бенкс стане режисером фільму "Кокаїновий ведмідь": за сюжетом у фільмі буде ведмідь і кокаїн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Актриса та режисер останньої частини "Ангелів Чарлі" Елізабет Бенкс зніме фільм "Кокаїновий ведмідь", заснований на реальних подіях. Про це повідомляє Deadline, деталі дізнавайтесь в новинах УНН.
Деталі
Елізабет Бенкс, режисер останньої частини "Ангелів Чарлі" планує зняти фільм "Кокаїновий ведмідь" для американської кінокомпанії Universal Pictures. В основу кінострічки покладено реальні події, що відбулися в 1985 році у Кентуккі.
Тоді в США знайшли мертвого ведмедя, у якого було передозування кокаїном. Він лежав серед 40 розкритих пластикових контейнерів зі слідами наркотика. Відомо, що кокаїн скинули з літака.
Сценаристом майбутньої кінострічки буде Джиммі Ворден. Телережисер Філ Лорд та Кріс Міллер стануть продюсерами проекту.
Наразі деталі "Кокаїнового ведмедя" не відомі, але зйомки планують розпочати влітку 2021 року.
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