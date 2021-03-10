Елізабет Бенкс стане режисером фільму "Кокаїновий ведмідь": за сюжетом у фільмі буде ведмідь і кокаїн

Деталі

Елізабет Бенкс, режисер останньої частини "Ангелів Чарлі" планує зняти фільм "Кокаїновий ведмідь" для американської кінокомпанії Universal Pictures. В основу кінострічки покладено реальні події, що відбулися в 1985 році у Кентуккі.

Тоді в США знайшли мертвого ведмедя, у якого було передозування кокаїном. Він лежав серед 40 розкритих пластикових контейнерів зі слідами наркотика. Відомо, що кокаїн скинули з літака.

Сценаристом майбутньої кінострічки буде Джиммі Ворден. Телережисер Філ Лорд та Кріс Міллер стануть продюсерами проекту.

Наразі деталі "Кокаїнового ведмедя" не відомі, але зйомки планують розпочати влітку 2021 року.

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