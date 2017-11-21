Элитные спецподразделения показали, как оттачивали беспарашютное десантирование

Совместные тренировки провели мобильное подразделение ДОЗОР, которое является отдельным отрядом оперативного реагирования Государственной пограничной службы Украины, департамент "Корпуса оперативно-внезапной действия" (КОРД) Национальной полиции Украины и спецподразделение "Омега" Национальной гвардии Украины.

Обучение провели на полигоне Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах Киевской области.

Спецназовцы отработали беспарашютное десантирование с вертолета с применением различного оборудования, а также наладили эвакуацию группы из заданного района с помощью специального каната.

Обучение проводились под руководством группы американских инструкторов, поделившихся своим опытом в выполнении десантирования и эвакуации личного состава с помощью вертолета. Украинские спецназовцы тренировались выполнять десантирование и эвакуацию, используя американское оборудование.