Элитные спецподразделения показали, как оттачивали беспарашютное десантирование
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Спецназовцы различных подразделений в структуре МВД провели совместные учения с беспарашютного десантирования с вертолета. Как тренировались бойцы спецподразделений, показали в обнародованном пресс-службой ведомства видео, передает УНН.
Совместные тренировки провели мобильное подразделение ДОЗОР, которое является отдельным отрядом оперативного реагирования Государственной пограничной службы Украины, департамент "Корпуса оперативно-внезапной действия" (КОРД) Национальной полиции Украины и спецподразделение "Омега" Национальной гвардии Украины.
Обучение провели на полигоне Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах Киевской области.
Спецназовцы отработали беспарашютное десантирование с вертолета с применением различного оборудования, а также наладили эвакуацию группы из заданного района с помощью специального каната.
Обучение проводились под руководством группы американских инструкторов, поделившихся своим опытом в выполнении десантирования и эвакуации личного состава с помощью вертолета. Украинские спецназовцы тренировались выполнять десантирование и эвакуацию, используя американское оборудование.