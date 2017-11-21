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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 8120 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 23909 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 36620 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 43143 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 41248 просмотра

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Элитные спецподразделения показали, как оттачивали беспарашютное десантирование

Элитные спецподразделения показали, как оттачивали беспарашютное десантирование

Киев  •  УНН

 • 62473 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Спецназовцы различных подразделений в структуре МВД провели совместные учения с беспарашютного десантирования с вертолета. Как тренировались бойцы спецподразделений, показали в обнародованном пресс-службой ведомства видео, передает УНН.

Совместные тренировки провели мобильное подразделение ДОЗОР, которое является отдельным отрядом оперативного реагирования Государственной пограничной службы Украины, департамент "Корпуса оперативно-внезапной действия" (КОРД) Национальной полиции Украины и спецподразделение "Омега" Национальной гвардии Украины.

Обучение провели на полигоне Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах Киевской области.

Спецназовцы отработали беспарашютное десантирование с вертолета с применением различного оборудования, а также наладили эвакуацию группы из заданного района с помощью специального каната.

Обучение проводились под руководством группы американских инструкторов, поделившихся своим опытом в выполнении десантирования и эвакуации личного состава с помощью вертолета. Украинские спецназовцы тренировались выполнять десантирование и эвакуацию, используя американское оборудование.

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