Елітні спецпідрозділи показали, як відточували безпарашутне десантування

Спільні тренування провели мобільний підрозділ ДОЗОР, який є окремим загоном оперативного реагування Державної прикордонної служби України, департамент "Корпусу оперативно-раптової дії" (КОРД) Національної поліції України та спецпідрозділу "Омега" Національної гвардії України.

Навчання провели на полігоні Національної гвардії України в Нових Петрівцях, що на Київщині.

Спецпризначенці відпрацювали безпарашутне десантування з гелікоптера із застосуванням різного обладнання, а також налагодили евакуацію групи із заданого району за допомогою спеціального каната.

Навчання проводились під керівництвом групи американських інструкторів, які поділилась своїм досвідом у виконанні десантування і евакуації особового складу за допомогою гелікоптера. Українські спецпризначенці тренувались виконувати десантування та евакуацію, використовуючи американське обладнання.