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Елітні спецпідрозділи показали, як відточували безпарашутне десантування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Спецпризначенці різних підрозділів у структурі МВС провели спільні навчання з безпарашутного десантування з гелікоптера. Як тренувалися бійці спецпідрозділів, показали в оприлюдненому прес-службою відомства відео, передає УНН.

Спільні тренування провели мобільний підрозділ ДОЗОР, який є окремим загоном оперативного реагування Державної прикордонної служби України, департамент "Корпусу оперативно-раптової дії" (КОРД) Національної поліції України та спецпідрозділу "Омега" Національної гвардії України.

Навчання провели на полігоні Національної гвардії України в Нових Петрівцях, що на Київщині.

Спецпризначенці відпрацювали безпарашутне десантування з гелікоптера із застосуванням різного обладнання, а також налагодили евакуацію групи із заданого району за допомогою спеціального каната.

Навчання проводились під керівництвом групи американських інструкторів, які поділилась своїм досвідом у виконанні десантування і евакуації особового складу за допомогою гелікоптера. Українські спецпризначенці тренувались виконувати десантування та евакуацію, використовуючи американське обладнання.

Українські Національні Новини

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