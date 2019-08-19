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Электронная Украина: миф или реальность

Киев  •  УНН

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Украина готова реализовать проект “электронное государство” еще вчера

КИЕВ. 19 августа. УНН. В эпоху бесконтактных платежей, доступа к телефонам и приложений с помощью отпечатка пальца и телефонных видеочатов, является нонсенсом решать вопросы с органами власти выстаивая в очереди, или заполняя какой-то бумажный бланк. Для этого есть телефон и компьютер!

Чтобы построить функционирующее электронное правительство, прежде всего необходимо отличать одного гражданина от другого. Это делается с помощью универсальной ID-карты. Ее используют, чтобы авторизоваться на сайтах банков, государственных организаций и больниц. В целом можно воспользоваться тысячами различных сервисов — от покупки лицензии на рыбную ловлю к голосованию на выборах.

Как показывает практика, систему качественного электронного государства создают локальные компании. Это связано с сохранением персональных данных. Кроме того, выпуск ID-карт должен быть под контролем государства. А это лучше обеспечить, когда производство находится на территории страны.

Помочь развивать проект “электронное государство” в Украине готовы украинские эксперты с мировым именем — INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG). Она первой еще в 2008 году разработала биометрический паспорт и водительское удостоверение Украины. А система защиты разработанных IIG ID-паспортов для сотрудников Интерпола и бриллиантов всемирно известной компании De Beers является одной из лучших в мире и имеет вдвое больше степеней защиты, чем европейская валюта.

“Согласно принятым международным стандартам, современный документ состоит из многих полиграфических степеней защиты с суперзащищенными чипами, на которых хранятся персональные данные владельца. Этот чип невозможно перезаписать или изменить записанную на нем информацию. На сегодня в мире не зафиксировано ни одного случая взлома”, — рассказывает председатель совета директоров ООО “Полли-Сервис” Наталья Кочубей.

Одна из возможностей компании IIG — формирование в Украине базовых технологических элементов Электронного государства. И чем быстрее реализуется этот проект, тем быстрее украинцы почувствуют преимущества сервиса без очередей и бумаги. Правда, государство должно обеспечить украинцев ID-картами.

“Мы готовы предоставить полный спектр услуг Украины. Наша компания имеет замкнутый цикл производства электронных документов, которые являются базой сервисов качественного электронные государства. Но важно помнить — если у меня в кармане нет механизма, который идентифицирует меня в Интернете, то у меня нет возможности пользоваться услугами электронного государства”, — говорит один из топ-менеджеров IIG Андрей Первушин. А высокий уровень обеспечения ID-картами, по его мнению, государство может обеспечить, если бесплатно выдаст гражданам ID-документы.

По мнению топ-менеджеров INDUSTRIAL INNOVATION GROUP, при желании и политической воле Украина готова реализовать проект “электронное государство” еще вчера, ведь мы разрабатываем и внедряем технологии, не имеющие аналогов в мире. Ведь не секрет, что IIG — признанный лидер, компании которой входят в пятерку, а то и тройку ведущих компаний мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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