Електронна Україна: міф чи реальність

КИЇВ. 19 серпня. УНН. В епоху безконтактних платежів, доступу до телефонів і додатків за допомогою відбитка пальця і телефонних відеочатів, є нонсенсом вирішувати питання з органами влади вистоюючи в черзі, або заповнюючи якийсь паперовий бланк. Для цього є телефон та комп’ютер!

Щоб побудувати функціонуючий електронний уряд, насамперед необхідно відрізняти одного громадянина від іншого. Це робиться за допомогою універсальної ID-картки. Її використовують, щоб авторизуватися на сайтах банків, державних організацій і лікарень. У цілому можна скористатися тисячами різних сервісів — від покупки ліцензії на рибну ловлю до голосування на виборах.

Як показує практика, систему електроної держави створюють локальні компанії. Це повязано зі збереженням персональних даних. Крім того, випуск ID-карток має бути під контролем держави. А це краще забезпечити, коли виробництво знаходиться на території країни.

Допомогти розвивати проект “електронна держава” в України готові українські експерти зі світовим іменем — INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG). Вона першою ще у 2008 році розробила біометричний паспорт та посвідчення водія України. А система захисту розроблених IIG ID-паспортів для співробітників Інтерполу та діамантів всесвітньовідомої компанії De Beers є однією з кращих у світі і має удвічі більше ступенів захисту, аніж європейська валюта.

“Згідно з прийнятими міжнародними стандартами, сучасний документ складається з багатьох поліграфічних ступенів захисту з суперзахищеними чіпами, на яких зберігаються персональні дані власника. Цей чіп неможливо перезаписати чи змінити записану на ньому інформацію. На сьогодні у світі не зафіксовано жодного випадку взлому”, — розповідає голова ради директорім ООО “Поллі-сервіс” Наталія Кочубей.

Одна з можливостей компанії IIG — формування в Україні базових технологічних елементів електроннної держави. І чим швидше реалізується цей проект, тим швидше українці відчують переваги сервісу без черг та паперу. Щоправда, держава має забезпечити українців ID-картками.

“Ми готові надати повний спектр послуг Україні. Наша компанія має замкнений цикл виробництва електроних документів, які є базою сервісів електроної держави. Але важливо пам’ятати — якщо у мене в кишені немає механізму, який ідентифікує мене в Інтернеті, то в мене немає можливості користуватися послугами електронної держави”, — говорить один із топ-менеджерів IIG Андрій Первушин. А високий рівень забезпечення ID-картками, на його думку, держава може забезпечити, якщо безкоштовно видасть громадянам ID-документи.

На думку топ-менеджерів INDUSTRIAL INNOVATION GROUP, при бажанні та політичній волі Україна готова реалізувати проект “електронна держава” ще вчора, адже ми розробляємо та впроваджуємо технології, які не мають аналогів у світі. Адже не секрет, що IIG — визнаний лідер, компанії якої входять в п’ятірку, а то й трійку провідних компаній світу.