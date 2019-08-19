Електронна Україна: міф чи реальність

ukru
04:30 • 27123 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 109071 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 148355 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 137731 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 205201 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 154722 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 182763 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 170638 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130599 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173535 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
62 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

У Києві уламки дрона впали на дах будинку, спалахнула пожежа

21 березня, 20:34 • 28143 перегляди
Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

Удар по Запоріжжю: троє загиблих, 12 поранених, пошуково-рятувальні роботи завершено

22 березня, 00:15 • 56583 перегляди
Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

01:42 • 39469 перегляди
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

02:48 • 50599 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

03:14 • 31445 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 135992 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 205199 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 182761 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 170636 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 139098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 109065 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 101679 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 71832 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 125234 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 115935 перегляди
Актуальне
Електронна Україна: міф чи реальність

Електронна Україна: міф чи реальність

Київ • УНН

 • 12311 перегляди

Україна готова реалізувати проект “електронна держава” ще вчора

КИЇВ. 19 серпня. УНН. В епоху безконтактних платежів, доступу до телефонів і додатків за допомогою відбитка пальця і телефонних відеочатів, є нонсенсом вирішувати питання з органами влади вистоюючи в черзі, або заповнюючи якийсь паперовий бланк. Для цього є телефон та комп’ютер!

Щоб побудувати функціонуючий електронний уряд, насамперед необхідно відрізняти одного громадянина від іншого. Це робиться за допомогою універсальної ID-картки. Її використовують, щоб авторизуватися на сайтах банків, державних організацій і лікарень. У цілому можна скористатися тисячами різних сервісів — від покупки ліцензії на рибну ловлю до голосування на виборах.

Як показує практика, систему електроної держави створюють локальні компанії. Це повязано зі збереженням персональних даних. Крім того, випуск ID-карток має бути під контролем держави. А це краще забезпечити, коли виробництво знаходиться на території країни.

Допомогти розвивати проект “електронна держава” в України готові українські експерти зі світовим іменем — INDUSTRIAL INNOVATION GROUP (IIG). Вона першою ще у 2008 році розробила біометричний паспорт та посвідчення водія України. А система захисту розроблених IIG ID-паспортів для співробітників Інтерполу та діамантів всесвітньовідомої компанії De Beers є однією з кращих у світі і має удвічі більше ступенів захисту, аніж європейська валюта.

“Згідно з прийнятими міжнародними стандартами, сучасний документ складається з багатьох поліграфічних ступенів захисту з суперзахищеними чіпами, на яких зберігаються персональні дані власника. Цей чіп неможливо перезаписати чи змінити записану на ньому інформацію. На сьогодні у світі не зафіксовано жодного випадку взлому”, — розповідає голова ради директорім ООО “Поллі-сервіс” Наталія Кочубей.

Одна з можливостей компанії IIG — формування в Україні базових технологічних елементів електроннної держави. І чим швидше реалізується цей проект, тим швидше українці відчують переваги сервісу без черг та паперу. Щоправда, держава має забезпечити українців ID-картками.

“Ми готові надати повний спектр послуг Україні. Наша компанія має замкнений цикл виробництва електроних документів, які є базою сервісів електроної держави. Але важливо пам’ятати — якщо у мене в кишені немає механізму, який ідентифікує мене в Інтернеті, то в мене немає можливості користуватися послугами електронної держави”, — говорить один із топ-менеджерів IIG Андрій Первушин. А високий рівень забезпечення ID-картками, на його думку, держава може забезпечити, якщо безкоштовно видасть громадянам ID-документи.

На думку топ-менеджерів INDUSTRIAL INNOVATION GROUP, при бажанні та політичній волі Україна готова реалізувати проект “електронна держава” ще вчора, адже ми розробляємо та впроваджуємо технології, які не мають аналогів у світі. Адже не секрет, що IIG — визнаний лідер, компанії якої входять в п’ятірку, а то й трійку провідних компаній світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,316.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,987.56