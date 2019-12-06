Экс-защитник сборной Украины Морозюк оформил дебютный гол за турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинский фулбек Николай Морозюк отметился забитым мячом в противостоянии Кубка Турции за ФК "Ризеспор", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
В матче 1/16 Кубка Турции против “Самсунспора” с третьей лиги, украинец открыл счет на 18 минуте встречи — Морозюк закрутил мяч со штрафного в штрафную, но никто не откликнулся, и игровой снаряд залетел прямо в сетку ворот.
“Ризеспор” в итоге одержал победу на своем поле со счетом 3:2, но участник следующий этап турнира определится по итогам ответного матча 17 декабря.
Заметим, что 31-летний футболист провел 27 матчей за “Ризеспор”, до этого он оформил 2 ассиста.
Добавим, что игрок “Динамо” Морозюк, который проводит этот сезон в аренде за “Ризеспор”, в свое время сыграл 13 поединков в составе национальной сборной Украины.