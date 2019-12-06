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Экс-защитник сборной Украины Морозюк оформил дебютный гол за турецкий клуб

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украинский фулбек Николай Морозюк отметился забитым мячом в противостоянии Кубка Турции за ФК "Ризеспор", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

В матче 1/16 Кубка Турции против “Самсунспора” с третьей лиги, украинец открыл счет на 18 минуте встречи — Морозюк закрутил мяч со штрафного в штрафную, но никто не откликнулся, и игровой снаряд залетел прямо в сетку ворот.

“Ризеспор” в итоге одержал победу на своем поле со счетом 3:2, но участник следующий этап турнира определится по итогам ответного матча 17 декабря.

Заметим, что 31-летний футболист провел 27 матчей за “Ризеспор”, до этого он оформил 2 ассиста.

Добавим, что игрок “Динамо” Морозюк, который проводит этот сезон в аренде за “Ризеспор”, в свое время сыграл 13 поединков в составе национальной сборной Украины.

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