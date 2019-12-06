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Ексзахисник збірної України Морозюк оформив дебютний гол за турецький клуб

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Український фулбек Микола Морозюк відзначився забитим м'ячем у протистоянні Кубку Туреччини за ФК "Різеспор", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

У матчі 1/16 Кубка Туреччини проти “Самсунспора” з третьої ліги, українець відкрив рахунок на 18 хвилині зустрічі — Морозюк закрутив м’яч зі штрафного у карну зону, але ніхто не відгукнувся, і ігровий снаряд залетів прямо в сітку воріт.

“Різеспор” в підсумку здобув перемогу на своєму полі з рахунком 3:2, але учасник наступного етапу турніру визначиться за підсумками матчу-відповіді 17 грудня.

Зауважимо, що 31-річний футболіст провів 27 матчів за “Різеспор”, до цього він оформив 2 асисти.

Додамо, що гравець “Динамо” Морозюк, який проводить цей сезон в оренді за “Різеспор”, свого часу відіграв 13 поєдинків у складі національної збірної України.

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