Экс-вратарь сборной Украины вошел в тренерский штаб Футбольной академии "Бенфики"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Известный украинский бывший вратарь Александр Горяинов будет работать в тренерском штабе Футбольной академии "Бенфики" в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на страницу Академии в Facebook.
Имя такого футболиста, как Горяинов входит в историю всего украинского футбола - в его активе более 500-и матчей за "Металлист", киевские "ЦСКА" и "ЦСКА-Борисфен", а также криворожский "Кривбасс", а также несколько поединков в форме национальной сборной Украины.
Стоит отметить, что последним местом работы легендарного голкипера был харьковский "Металлист 1925", с которым он не смог пробиться в УПЛ, заняв 4 место в турнирной таблице Первой лиги.
Напомним, что "Бенфика" обыграла "Милан" в МКЧ-2019.