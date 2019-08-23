Экс-вратарь сборной Украины вошел в тренерский штаб Футбольной академии "Бенфики"

Имя такого футболиста, как Горяинов входит в историю всего украинского футбола - в его активе более 500-и матчей за "Металлист", киевские "ЦСКА" и "ЦСКА-Борисфен", а также криворожский "Кривбасс", а также несколько поединков в форме национальной сборной Украины.

Стоит отметить, что последним местом работы легендарного голкипера был харьковский "Металлист 1925", с которым он не смог пробиться в УПЛ, заняв 4 место в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, что "Бенфика" обыграла "Милан" в МКЧ-2019.