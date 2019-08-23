Экс-вратарь сборной Украины вошел в тренерский штаб Футбольной академии "Бенфики"

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43078 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119155 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129844 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121019 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125246 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128131 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152864 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150959 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140821 просмотра

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Экс-вратарь сборной Украины вошел в тренерский штаб Футбольной академии "Бенфики"

Экс-вратарь сборной Украины вошел в тренерский штаб Футбольной академии "Бенфики"

Киев  •  УНН

 • 9438 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Известный украинский бывший вратарь Александр Горяинов будет работать в тренерском штабе Футбольной академии "Бенфики" в Харькове, сообщает УНН со ссылкой на страницу Академии в Facebook.

Имя такого футболиста, как Горяинов входит в историю всего украинского футбола - в его активе более 500-и матчей за "Металлист", киевские "ЦСКА" и "ЦСКА-Борисфен", а также криворожский "Кривбасс", а также несколько поединков в форме национальной сборной Украины.

Стоит отметить, что последним местом работы легендарного голкипера был харьковский "Металлист 1925", с которым он не смог пробиться в УПЛ, заняв 4 место в турнирной таблице Первой лиги.

Напомним, что "Бенфика" обыграла "Милан" в МКЧ-2019.

Украинские Национальные Новости

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