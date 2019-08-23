Ексворотар збірної України увійшов у тренерський штаб Футбольної академії "Бенфіки"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Відомий український колишній воротар Олександр Горяїнов буде працювати в тренерському штабі Футбольної академії "Бенфіки" в Харкові, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Академії у Facebook.
Ім’я такого футболіста, як Горяїнов входить в історію всього українського футболу - в його активі більше 500-та матчів за "Металіст", київські "ЦСКА" та "ЦСКА-Борисфен", а також криворізький "Кривбас", а також кілька поєдинків у формі національної збірної України.
Варто відзначити, що останнім місцем роботи легендарного голкіпера був харківський "Металіст 1925", з яким він не зміг пробитись в УПЛ, посівши 4 сходинку в турнірній таблиці Першої ліги.
Нагадаємо, що "Бенфіка" обіграла "Мілан" в МКЧ-2019.