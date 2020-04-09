Экс-чиновника Минэнергоугля будуть судить за склонение к даче взятки

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности, который склонил другое лицо к предоставлению взятки за нарушения в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.