Экс-чиновника Минэнергоугля будуть судить за склонение к даче взятки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности, который склонил другое лицо к предоставлению взятки за нарушения в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Направили в суд утвержденный прокурором Офиса Генерального прокурора Украины обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - сообщили в Нацполиции.

Установлено, что в августе 2019-го подозреваемый склонил другое должностное лицо бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности Украины к предоставлению неправомерной выгоды работникам правоохранительных органов за непривлечение к ответственности за выявленные нарушения в ежегодной декларации о доходах.

Отмечается, что подозреваемый, используя возможности должности, которую он занимал, был осведомлен о письмах в адрес Министерства из правоохранительных органов по проверке законности представленных работниками ежегодных деклараций о полученных доходах.

"Чиновнику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ", - говорится в сообщении.

Напомним, руководителю следственного управления финансовых расследований ГФС в одной из областей, уличенного в получении 50 тыс. долл. взятки, сообщили о подозрении.

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