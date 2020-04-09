Экс-чиновника Минэнергоугля будуть судить за склонение к даче взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности, который склонил другое лицо к предоставлению взятки за нарушения в декларации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Направили в суд утвержденный прокурором Офиса Генерального прокурора Украины обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности Украины", - сообщили в Нацполиции.
Установлено, что в августе 2019-го подозреваемый склонил другое должностное лицо бывшего Министерства энергетики и угольной промышленности Украины к предоставлению неправомерной выгоды работникам правоохранительных органов за непривлечение к ответственности за выявленные нарушения в ежегодной декларации о доходах.
Отмечается, что подозреваемый, используя возможности должности, которую он занимал, был осведомлен о письмах в адрес Министерства из правоохранительных органов по проверке законности представленных работниками ежегодных деклараций о полученных доходах.
"Чиновнику инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ", - говорится в сообщении.
Напомним, руководителю следственного управления финансовых расследований ГФС в одной из областей, уличенного в получении 50 тыс. долл. взятки, сообщили о подозрении.