Експосадовця Міненерговугілля судитимуть за схиляння до надання хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт щодо посадовця колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості, який схилив іншу особу до надання хабара через порушення в декларації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“Направили до суду затверджений прокурором Офісу Генерального прокурора України обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків директора одного з департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України”, — повідомили в Нацполіції.
Встановлено, що у серпні 2019 року підозрюваний схилив іншу службову особу колишнього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України до надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за непритягнення до відповідальності за виявлені порушення в щорічній декларації про доходи.
Зазначається, що підозрюваний, використовуючи можливості посади, яку він обіймав, був обізнаним про листи на адресу Міністерства з правоохоронних органів щодо перевірки законності поданих працівниками щорічних декларацій про отримані доходи.
“Посадовцю інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) ККУ”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, керівнику слідчого управління фінансових розслідувань ДФС в одній з областей, викритого на отриманні 50 тис. дол. хабаря, повідомлено про підозру.