Экспорт украинских товаров в январе увеличился на 48,1%

"В январе 2017 года экспорт товаров составил 3025,7 млн долл., импорт – 3112,4 млн. долл. По сравнению с январем 2016 года экспорт увеличился на 48,1% (на 983,4 млн долл.), импорт – на 32,4% (на 761,4 млн долл.). Отрицательное сальдо составило 86,7 млн долл. (в январе 2016 года также отрицательное – 308,7 млн долл.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,97, тогда как в январе 2016 года он был 0,87.

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 184 стран мира, добавили в ведомстве.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, Украина сократила экспорт товаров на 4,6% в 2016 году.