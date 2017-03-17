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Експорт товарів України у січні збільшився на 48,1%

Експорт товарів України у січні збільшився на 48,1%

Київ • УНН

 • 12682 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Експорт товарів України у січні цього року становив 3 млрд 25,7 млн дол., збільшившись на 983,4 млн дол. або на 48,1% порівняно із січнем 2016 року. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

"У січні 2017 року експорт товарів становив 3025,7 млн дол., імпорт – 3112,4 млн. дол. Порівняно із січнем 2016 року експорт збільшився на 48,1% (на 983,4 млн дол.), імпорт – на 32,4% (на 761,4 млн дол.). Негативне сальдо становило 86,7 млн дол. (у січні 2016 року також негативне – 308,7 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,97, тоді як у січні 2016 року він був 0,87.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 184 країн світу, додали у відомстві.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Нагадаємо, Україна скоротила експорт товарів на 4,6% у 2016 році.

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