Эксперты ВОЗ учтут, готов ли мир положить конец чрезвычайной ситуации с COVID

Детали

ВОЗ впервые присвоила COVID наивысший уровень опасности 30 января 2020 года, и с тех пор комиссия продолжает применять этот ярлык на встречах, проводимых каждые три месяца.

Однако ряд стран, таких как США, недавно начали отменять чрезвычайное положение внутри страны. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что надеется положить конец международной чрезвычайной ситуации в этом году.

Окончательное решение на основе рекомендаций комиссии ожидается в ближайшие дни. Пока нет единого мнения о том, каким образом комиссия может принять решение, сообщили Reuters советники ВОЗ и внешние эксперты.

"Возможно, что чрезвычайная ситуация может закончиться, но очень важно сообщить, что COVID остается сложной проблемой общественного здравоохранения", - сказала профессор Марион Купманс, голландский вирусолог, которая входит в группу экспертов ВОЗ. Она отказалась от дальнейших предположений в преддверии обсуждений, которые носят конфиденциальный характер.

Один источник, близкий к переговорам, сказал, что отмена чрезвычайной ситуации в области здравоохранения может повлиять на глобальное финансирование или сотрудничество. Другой источник сказал, что непредсказуемость вируса усложняет вызов на данном этапе. Другие говорили, что пришло время жить с COVID как с постоянной угрозой здоровью, такой как ВИЧ или туберкулез.

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