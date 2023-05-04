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Експерти ВООЗ зважать, чи готовий світ покласти край надзвичайній ситуації з COVID

Експерти ВООЗ зважать, чи готовий світ покласти край надзвичайній ситуації з COVID

Київ • УНН

 • 1761627 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Група експертів у галузі глобальної охорони здоров'я збереться у четвер, щоб вирішити, чи є COVID-19 досі надзвичайною ситуацією відповідно до правил Всесвітньої організації охорони здоров'я, статусу, який допомагає зберігати міжнародну увагу до пандемії. Про це інформує Reuters, передає УНН.

Деталі

ВООЗ вперше надала COVID найвищий рівень небезпеки 30 січня 2020 року, і з того часу комісія продовжує застосовувати цей ярлик на зустрічах, що проводяться кожні три місяці.

Проте низка країн, таких як США, нещодавно почали скасовувати надзвичайний стан усередині країни. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що сподівається покласти край міжнародній надзвичайній ситуації цього року.

Остаточне рішення на основі рекомендацій комісії очікується найближчими днями. Поки що немає єдиної думки про те, яким чином комісія може ухвалити рішення, повідомили Reuters радники ВООЗ та зовнішні експерти.

"Можливо, що надзвичайна ситуація може закінчитися, але дуже важливо повідомити, що COVID залишається складною проблемою громадської охорони здоров'я", - сказала професор Маріон Купманс, голландський вірусолог, яка входить до групи експертів ВООЗ. Вона відмовилася від подальших припущень напередодні обговорень, які мають конфіденційний характер.

Одне джерело, близьке до переговорів, сказало, що скасування надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я може вплинути на глобальне фінансування або співпрацю. Інше джерело сказало, що непередбачуваність вірусу ускладнює виклик на даному етапі. Інші говорили, що настав час жити з COVID як із постійною загрозою здоров'ю, такою як ВІЛ чи туберкульоз.

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