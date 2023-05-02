Системи охорони здоров'я подають першу ознаку відновлення після спалаху COVID-19 - ВООЗ

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Представляючи результати четвертого глобального імпульсного дослідження ВООЗ про безперервність надання основних медичних послуг під час пандемії COVID-19, Руді Еггерс повідомив на брифінгу ООН, що до початку 2023 року країни повідомили про зменшення перебоїв у наданні звичайних медичних послуг.

"Втішно, що системи охорони здоров'я в більшості країн починають відновлювати основні медичні послуги для мільйонів людей, які пропустили їх під час пандемії", - сказав Еггерс, директор інтегрованих служб охорони здоров'я ВООЗ.

"Але ми повинні забезпечити, щоб усі країни продовжували усувати цю прогалину для відновлення служб охорони здоров'я та застосовували викладені уроки для створення більш підготовлених та стійких систем охорони здоров'я до майбутнього", - додав він.

Згідно з опитуванням, країни, які взяли участь в опитуванні, повідомили про збої, що продовжуються, в середньому майже у чверті послуг. У 84 країнах, де можливий аналіз тенденцій, відсоток збоїв в обслуговуванні знизився в середньому з 56% у липні-вересні 2020 року до 23% у листопаді 2022-січні 2023 року.

За його словами, ще одним важливим кроком на шляху до відновлення та переходу системи є те, що більшість країн досягли прогресу в інтеграції послуг боротьби з COVID-19 у рутинне надання медичних послуг.

Він додав, що більшість зі 139 країн, які взяли участь в опитуванні, також почали застосовувати на практиці те, що вони дізналися під час пандемії COVID-19, включаючи включення низки інноваційних стратегій пом'якшення наслідків перебоїв у наданні послуг у звичайне надання медичної допомоги.