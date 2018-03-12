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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30695 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45676 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 50175 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100159 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Актуальное
Эксперты ВОЗ предупредили о возможной глобальной эпидемии “болезни Х”

Эксперты ВОЗ предупредили о возможной глобальной эпидемии “болезни Х”

Киев  •  УНН

 • 16299 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Следующей глобальной эпидемией может стать таинственная “болезнь Х”. Об этом предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения, говорится с статье издания Science Alert, сообщает УНН.

По словам экспертов ВОЗ, эта инфекция настолько смертельна и таинственна, что о ней ничего неизвестно, за исключением того, что она может вызвать следующую пандемию.

Патоген таинственной “болезни Х” еще не идентифицирован, но ученые настолько уверенны в его смертоносности, что уже внесли таинственное заболевание в список самых опасных вирусов. В этот список также вошли геморрагические лихорадки Ласса, которая распространилась в Нигерии, и Эбола, унесшая в 2014-2015 годах более 11 тысяч жизней. Кроме того, ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.

Отмечается, что это болезни, для которых действующие контрмеры недостаточны или же их не существует.

Что касается таинственной “болезни Х”, то ученые пока не могут предположить, где она проявится впервые, но уверенны, что это будет нечто совершенно новое. Ученые настаивают, что несмотря на всю неопределенность угрозы, уже сейчас необходимо готовится и предпринимать защитные меры.

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