Эксперты ВОЗ предупредили о возможной глобальной эпидемии “болезни Х”
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Следующей глобальной эпидемией может стать таинственная “болезнь Х”. Об этом предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения, говорится с статье издания Science Alert, сообщает УНН.
По словам экспертов ВОЗ, эта инфекция настолько смертельна и таинственна, что о ней ничего неизвестно, за исключением того, что она может вызвать следующую пандемию.
Патоген таинственной “болезни Х” еще не идентифицирован, но ученые настолько уверенны в его смертоносности, что уже внесли таинственное заболевание в список самых опасных вирусов. В этот список также вошли геморрагические лихорадки Ласса, которая распространилась в Нигерии, и Эбола, унесшая в 2014-2015 годах более 11 тысяч жизней. Кроме того, ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.
Отмечается, что это болезни, для которых действующие контрмеры недостаточны или же их не существует.
Что касается таинственной “болезни Х”, то ученые пока не могут предположить, где она проявится впервые, но уверенны, что это будет нечто совершенно новое. Ученые настаивают, что несмотря на всю неопределенность угрозы, уже сейчас необходимо готовится и предпринимать защитные меры.
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