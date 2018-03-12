Експерти ВООЗ попередили про можливу глобальну епідемію “хвороби Х”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Наступною глобальною епідемією може стати таємнича “хвороба Х (ікс)” . Про це попереджають експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, йдеться з статті видання Science Alert, повідомляє УНН.
За словами експертів ВООЗ, ця інфекція настільки смертельна і таємнича, що про неї нічого невідомо, за винятком того, що вона може викликати наступну пандемію.
Патоген таємничої “хвороби Х” ще не ідентифіковано, але вчені настільки впевнені в його смертоносності, що вже внесли таємниче захворювання до списку найбільш небезпечних вірусів. У цей список також увійшли геморагічна лихоманка Ласса, яка поширилася в Нігерії, Ебола, яка забрала в 2014-2015 роках більше 11 тисяч життів. Крім того, вчені вважають надзвичайно небезпечними такі інфекції, як лихоманка Марбург, лихоманка Крим-Конго, близькосхідний респіраторний синдром, важкий гострий респіраторний синдром і хвороба Зіка.
Відзначається, що це хвороби, для яких діючі контрзаходи недостатні або ж їх не існує.
Що стосується таємничої “хвороби Х”, то вчені поки не можуть припустити, де вона проявиться вперше, але впевнені, що це буде щось зовсім нове. Вчені наполягають, що незважаючи на всю невизначеність загрози, вже зараз необхідно готуватися та вживати запобіжні заходи.
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