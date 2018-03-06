Эксперты рассказали, на сколько выросла стоимость жилья в феврале

С февраля 2017 года средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева выросла на 3,5%.

Повышение средних цен в прошлом месяце наблюдалось в Деснянском - на 0,5%, Днепровском - на 5,1%, Оболонском - на 1,5% и в Шевченковском - на 1,6% районах. В других районах снижение составило от 0,2% в Дарницком, до 3% в Подольском.

Напомним, эксперты считают, что стоимость жилья в новостройках будет расти. В то же время, потребность в жилье в обществе очень высока. По мнению президента ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, потребность рынка недвижимости только Киева составляет 30 млн квадратных метров жилья. Ежегодно столица способна поглощать не менее 2 млн квадратных метров жилья.