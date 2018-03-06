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Експерти розповіли, на скільки зросла вартість житла у лютому

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Середня вартість квартир у новобудовах Києва у лютому 2018 року склала 24128 грн./кв.м. Порівняно з січнем, середня вартість зросла на 0,6%. Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітику спеціалізованого порталу Столична нерухомість.

З лютого 2017 р. середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва зросла на 3,5%.

Підвищення середніх цін минулого місяця спостерігалося у Деснянському – на 0,5%, Дніпровському – на 5,1%, Оболонському – на 1,5% та у Шевченківському – на 1,6% районах. В інших районах зниження склало від 0,2% у Дарницькому, до 3% у Подільському.

Нагадаємо, експерти вважають, що вартість житла у новобудовах зростатиме. Водночас, потреба у житлі в суспільстві дуже висока. На думку президента ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" Ігоря Кушніра, потреба ринку нерухомості тільки Києва становить 30 млн квадратних метрів житла. Щорічно столиця здатна поглинати не менше 2 млн квадратних метрів житла. 

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